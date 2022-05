En brand i et skur på Skovmoseskolen i Rødovre har ført til, at lærere og elever er blevet evakueret.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Lærerne og eleverne er blevet evakueret til Rødovrehallen på grund af røgudviklingen, skriver politikredsen.

De tilføjer, at branden er under kontrol, og at årsagen endnu er ukendt, ligesom de understreger, at de ikke har yderligere informationer i sagen.