Brand i stald med 100 kreaturer: Flere dyr evakueret

Der er brand i en staldbygning på en gård i Arden i Nordjylland, hvor politi og brandfolk i øjeblikket arbejder på at slukke branden og evakuere kreaturer fra bygningen.

I et tweet skriver Nordjyllands Beredskab, at der er tale om en større staldbygning med 100 kreaturer.

Der er brandslukningskøretøjer fra tre brandstationer til stede på gården, skriver beredskabet yderligere.

Artiklen fortsætter under billederne...

Foto: Jan Pedersen

Foto: Jan Pedersen

Enkelte dyr omkommet

Ekstra Bladet har talt med Nordjyllands Politi, som oplyser, at de ikke længere er til stede på gården.

Vagtchefen fortæller, at det angiveligt er kalve, der er i stalden, og at selvom man har fået evakueret mange dyr, så er det ikke alle, der kom ud i live.

- Nogle af dyrene er omkommet. Jeg har i øjeblikket ikke tal på, hvor mange der er tale om, siger vagtchef hos Nordjyllands Politi Bent Højgaard.

Politiet fik anmeldelsen klokken 18.03.

Artiklen fortsætter under billederne...

Foto: Jan Pedersen

Foto: Jan Pedersen

Mange timer endnu

Ekstra Bladet har tidligere været i kontakt med Nordjyllands Beredskab, som oplyser, at slukningsarbejdet nok vil komme til at tage flere timer.

Lidt i otte i søndag aften skrev beredskabet på Twitter, at der er styr på, at branden ikke spreder sig til andre bygninger på gården, men at man stadigvæk har mange timer foran sig.

Foto: Jan Pedersen

Foto: Jan Pedersen

Opdateres...

