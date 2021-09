Brand i svømmehal

Der er fredag eftermiddag opstået brand i svømmehallen Roskilde Badet.

Midt- og Vestsjællands Politi modtog anmeldelsen 14.36. Det bekræfter vagtchefen over for Ekstra Bladet, der ikke havde yderligere kommentarer.

Politiet opfordrede på Twitter, at man holdt sig fra området for at give plads til køretøjer, men der var ingen personfare.

Senere kom Midt- og Vestsjællands Politi med en ny opdatering på Twitter, hvor de skriver, at branden er inddæmmet, men der venter en efterslukning.

Opdateres ...