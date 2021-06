Brand i testcenter: Formodes påsat

Politiet er i færd med at lave tekniske undersøgelser for at fastslå årsag til brand

En mindre brand i et testcenter i Liseleje i Nordsjælland sent mandag aften formodes at være påsat.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi har en formodning om det, men det skal de tekniske undersøgelser forhåbentlig gøre os klogere på, siger vagtchef Michael Dalby.

Han fortæller, at politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 23.39 fra nogle unge mennesker, der befandt sig på stranden og kunne se flammerne.

Foto: Allan Andersen

Kan ikke opstå af sig selv

Et område på omkring to gange fire meter blev ramt af flammerne, som altså formodes at være sket, efter at nogen har forsøgt at tænde ild til testcenteret.

- Der er ikke umiddelbart noget der, der kan brænde af sig selv, siger Michael Dalby om årsagen til, at politiet formoder, at branden er påsat.

Politiet har blandt andet været til stede med hunde for at finde spor efter de formodede gerningsmænd bag branden.