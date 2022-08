Brand i villa: Naboer evakueret

Brandvæsen og politi er rykket ud til en brand i et parcelhus i Ballerup. Ingen er kommet til skade, men naboer er evakueret

En brand i et hus ved Vestbuen i Ballerup har ført til kraftig røgudvikling og evakuering af flere naboer

- Vi modtager anmeldelsen om branden klokken 14.38 fra en nabo. Alle er kommet ud af huset, og ingen er kommet til skade. Men branden giver fortsat noget røgudvikling, siger Lasse Michelsen, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

Foto: Kenneth Meyer

Det var en nabo, der anmeldte branden til politiet. Foto: Kenneth Meyer

De berørte beboere omkring huset er blevet kontaktet af politiet, fortæller han videre.

- Vi har spærret Vestbuen af fra Ågerupvej mod nord til Bueparken mod syd for at få noget arbejdsro. Vi anbefaler, at man i stedet kører ad Hold-an vej, der løber parallelt med Vestbuen, så vi forventer ikke de store trafikale problemer, siger vagtchefen.

Årsagen til branden er endnu uvist, men den vil rutinemæssigt blive undersøgt nærmere, når brandslukning er færdig.

