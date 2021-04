Brand i villa: Synlige flammer

Søndag eftermiddag er der brand i en villa i Blomsterparken i Esbjerg.

Der er tale om kraftig røg og synlige flammer på stedet.

- Da vores første patruljevogn kommer frem, kunne de ikke komme ind i huset for bare røg og flammer, siger vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi fortæller til Ekstra Bladet.

Politiet kender på nuværende tidspunkt ikke brandårsagen.

Der er ikke sket nogen personskade.

- Familien var ikke hjemme, da branden brød ud i huset, siger Erik Lindholdt.

Vagtchefen fortæller, at det lyder som om, at branden er ret voldsom, og det primære fokus lige nu er at sikre sig, at flammerne ikke spreder sig.