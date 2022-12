Krimi ... 19. dec. 2022 kl. 16:37 Gem artikel Gemt artikel

Brand i villakvarter: - Hold jer væk

Politi og brandvæsen arbejder i skrivende stund på at slukke en brand i et skur/garage. De udelukker ikke, at branden er farlig, da der muligvis befinder sig en trykflaske i det skur, hvor branden er brudt ud