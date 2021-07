Brand med giftig røgudvikling i Herning er slukket

Brandfolk har onsdag morgen fået slukket en brand i en industribygning på Baggerskærvej i Herning, der i de tidlige morgentimer sendte giftig røg ind over dele af byen.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter klokken 05.52.

Vagtchef Ole Vanghøj fortalte tidligere på morgenen, hvordan branden udviklede tyk røg, fordi der var gået ild i et større oplag af affaldscontainere.

Det er for nuværende uvist, om der stadig driver sundhedsskadelig røg ind over byen.

Men politiet oplyser på Twitter, at efterslukningen stadig er i gang.

I forbindelse med branden, der brød ud omkring klokken 04.47, blev borgere opfordret til at holde sig væk fra røgen og sørge for ikke at indånde den, da den blev betegnet som sundhedsskadelig.

Den berørte industribygning ligger ikke langt fra Messecenter Herning i den sydlige del af byen.

Al togtrafik ind og ud af Herning blev indstillet, mens branden stod på, så brandfolk kunne bekæmpe den fra en anden side.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser på Twitter lidt efter klokken seks, at togdriften er genoptaget.