Brand på åbent hav

En fiskekutter ved navn Piella er lørdag formiddag brudt i brand ude på havet ved Hirtshals.

Det oplyser Forsvarets Operationscenter over for Ekstra Bladet.

- Vi modtog et alarmopkald klokken 10, om at en kutter var i gået i brand, fortæller Jens Hansen, vagthavende officer i Forsvarets Operationscente, til Ekstra Bladet.

Manden på kutteren havde svært ved at komme til sin radio under branden, og blev derfor opfordret til at til at hoppe i sin redningsflåde.

Han blev efterfølgende bjærget op i en redningsbåd af Kystredningstjenesten 10.30

Fiskeren meldes i at været i god behold, men fiskekutteren Piella stod dog ikke til at redde.