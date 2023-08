Brand på institution: En person anholdt

Politiet arbejder ud fra en tese om, at branden er påsat. Ingen personer er kommet til skade. De opfordrer samtidig borgere i området om at benytte alternative ruter

Politiet har afspærret et område ved Præstøvej 138 i Faxe på Sydsjælland onsdag morgen, da der er udbrudt brand på en institution.

Det fortæller vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Nicolai Lynge til Ekstra Bladet.

- Det er en institution, hvor der bor nogle mennesker med psykiske udfordringer. Vi har sendt to patruljer og en indsatsleder. Brandvæsnet er til stede, og der er også sendt en ambulance, lyder det fra vagtchefen.

Politiet oplyser, at det sandsynligvis er en beboer, der har påsat branden ved at sætte ild til nogle ting på sit værelse.

- Da vi kommer frem, er alle heldigvis ude. Vi er ved at finde ud af, præcis hvad der er foregået. Brandvæsenet arbejder fortsat med at slukke branden derude, siger vagtchefen.

Foto: Per Rasmussen

Ordensmagten har anholdt vedkommende, som de mistænker for at have påsat branden.

- Nu skal der lidt ro på derude, og så skal vi foretage nogle afhøringer, der kan klarlægge, hvad der er sket.

Umiddelbart er ingen personer kommet til skade, fortæller vagtchefen.