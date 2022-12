Brand på stort raffinaderi

Bekymrede borger tog til telefonerne, da det pludselig stod op med mørk røg fra Crossbridge Energy-raffinaderiet i Fredericia.

Det skyldtes en brand, der var opstået ud fra en lækage fra raffinaderiets-produktionsanlæg, udtaler Bo Gøgsig, der er operationschef ved Trekantområdets brandvæsen.

- Jeg kan oplyse , at der har været lækage på produktionsanlægget på raffinaderiet, hvor der løb væske ud på et stort område

- Der er ingen tilskadekomne, men vi har lukket produktionen ned, så risikoen for yderligere udslip er fjernet

Trekantområdets Brandvæsen var hurtigt massivt til stede og arbejdede sammen med Crossbridges interne brandbekæmpelsesenhed om at få styr på branden.

Brandvæsenet kommer også til at være til stede på raffinaderiet i noget tid endnu for at rydde op efter lækagen, men at det mest kritiske er overstået. Det er ikke sundhedsfarligt at opholde sig i området, men operationschef Bo Gøgsig henstiller folk til at søge væk fra stedet, så oprydningsarbejdet kan foregå ubesværet.

Politiet ankom også til stedet og fik hurtigt styr på situationen.

- Vi er på stedet og forsøger at skabe os et overblik. Umiddelbart er der styr på det, men vi er meget opmærksomme på stedet. Der er ingen fare for beboerne i området lige nu, siger vagtchefen, oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi John Skjødt til Ekstra Bladet.

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 11.24.

Raffinaderiet producerer ca. 35 % af det danske forbrug af brændstoffer.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Torben Øllegaard Sørensen, der er Pressechef ved Crossbridge Energy A/S, der ville vende tilbage, så snart han vidste mere om sagen.

Opdateres ...