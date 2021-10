Brand tvinger borgere ud af deres hjem

Siden tirsdag har en spånpladefabrik stået i brand i Pindstrup på Djursland, og det får nu sundhedsmyndighederne til at anbefale udsatte borgere i området til at søge andre steder at bo.

Det gælder børn og ældre med lunge- eller hjerteproblemer.

Det skriver Rigspolitiet og Styrelsen for Patientsikkerhed i en beredskabsmeddelelse.

Slukningsarbejdet er nemlig gået fra at være en kontrolleret nedbrænding til i stedet at være en aktiv brandslukning, og det kan give store røggener i området.

Politiet skriver yderligere, at branden kan vare helt op til tre uger endnu.

For borgere, der ikke er udsatte, anbefaler sundhedsmyndighederne, at man ikke opholder sig i røgen for længe af gangen.