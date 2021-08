Brand ved skole

Hovedstadens Beredskab rykkede søndag aften ud til anmeldelse om brand ved Valby Skole.

'Vi har videostreaming fra anmelders telefon, som viser tydelige flammer i en større skurbygning,' lød det omkring klokken 21.

Kort tid efter lyder meldingen, at branden er slukket.

'Takket være hurtig alarmering på 112 og vores mandskabs indsats, har vi hurtigt fået slukket flammerne i skuret, inden branden nåede at sprede sig,' oplyser Hovedstadens Beredskab.

De meddelte tidligere, at der var 'rigtig mange', som ringede 112 for at anmelde branden.