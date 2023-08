Brand ved skole

Politi og brandvæsen rykkede torsdag aften ud til Møn Skole i Stege.

Her stod et skur med legetøj og mooncars i flammer, mens nogle af skolens elever, forældre og ansatte deltog i et arrangement på skolen.

Det skriver TV 2 Øst.

Beroligede børn og forældre

Til lokalmediet fortæller Lars Denholt, som er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at ingen personer kom til skade i forbindelse med branden, som hurtigt blev slukket.

- Politiet slutter af med at gå ind og berolige børn og forældre, inden de kører fra stedet, siger han til TV 2 Øst.

Ekstra Bladet har efterfølgende talt med vagtchef Morten Kronbo, som fortæller, at politikredsen modtog anmeldelsen klokken 20.28.

- Det var et træskur til opbevaring af legetøj, som blev totalskadet af noget ild, forklarer han.

Undersøger brandårsag

Politiet har tidligere oplyst til TV 2 Øst, at branden kan være påsat, fordi der ikke var nogen former for elektricitet i skuret, hvorfor det ville være usandsynligt, at det skulle være selvantændt.

Men det er ifølge vagtchef Morten Kronbo for tidligt at sige, om branden er påsat.

- Vi har ikke kunnet sige, hvordan branden er opstået. Vi har optaget en brandundersøgelse. Det vil sige, at vi kigger på, om vi kan finde den mulige brandårsag, siger Morten Kronbo og tilføjer:

- Så vi kan ikke sige, om den er påsat. Det er noget, efterforskningen skal vise.

Politiet hører dog gerne fra vidner, der kan have set noget. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kan kontaktes på telefon 114, hvis man har oplysninger i sagen.