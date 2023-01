Brand ved virksomhed: En tilskadekommen

Onsdag eftermiddag er politi, brandvæsen og redningsmandskab rykket ud til virksomheden IBF Beton i Ikast til en anmeldelse om brand.

Det skriver TV Midtvest.

På Twitter skriver Midt- og Vestjyllands Politi, at en person er tilskadekommen i forbindelse med branden.

De opfordrer desuden til, at udvedkommende holder sig væk, og at man går indendørs og lukker vinduer og døre, hvis man befinder sig i røgfanen. Desuden bør man slukke for ventilationssystemer.

Foto: Øxenholt Foto

Anmeldelsen indløb 15.25, og billeder fra stedet viser en sort, tyk røgsky fra bygningen. Til TV Midtvest oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, at anmeldelsen lyder på 'brand i en maskine i en stålhal'.

Omkring klokken 17.45 skriver politiet i en opdatering på Twitter, at Lysholt Allé er spærret for færdsel i begge retninger fra Norgesgade i vest til Højris Allé i øst. Navervej er spærret for al færdsel fra Navervej 6A og mod nord.

