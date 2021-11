Brandårsag uvis efter dødsbrand

Det har på trods af omfattende undersøgelser ikke været muligt at slå hverken døds- eller brandårsagen endelig fast efter en voldsom dødsbrand 16. oktober i år på en adresse på Skørpingevej, Skørpinge, Rødvig Stevns.

Politiet fik anmeldelsen klokken 6.02 om morgenen til en lørdag, og huset var overtændt, da de ankom til stedet.

Kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands politi Martin Bjerregaard oplyser, at den afdøde er identificeret som en 64-årig mand fra Polen, som boede til leje i huset.

Hans pårørende i Polen er underrettet.

Martin Bjerregaard oplyser, at det på grund af de omfattende skader på liget ikke har været muligt for retsmedicinerne at fastslå dødsårsagen, men det antages, at han er død som følge af røgforgiftning.

Brandstedet er blevet undersøgt af brandefterforskere fra Rigspolitiets National Kriminalteknisk Center og sagkyndige fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, der blandt andet undersøger el-installationer.

Dødsårsag uvis

Men brandårsagen har heller ikke været mulig at fastslå

- Der er ret omfattende skader, og det har ikke gjort de tekniske undersøgelser nemmere, siger Martin Bjerregaard.

Han tilføjer, at der er en formodning om, at branden er opstået i et område omkring en brændeovn, der blev brugt som varmekilde i huset.

- Skaderne på trægulvet i området omkring brændeovnen er større end andre steder, og det kan være arnestedet, siger Martin Bjerregaard.

Selvom undersøgelserne i forbindelse med dødsbranden efterlader efterforskerne med flere vigtige ubesvarede spørgsmål, så mener politiet ikke, at der er tegn på, at der kan være foregået noget strafbart i forbindelse med branden eller før den 64-åriges død.

