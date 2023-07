Brandattentat i boligopgang: 'Det er en meget alvorlig forbrydelse'

Politiet mangler stadig at få pågrebet den eller de skyldige, efter at der søndag aften blev stukket brand i stueetagen i en boligopgang på Indre Nørrebro.

Det almene boligområde består af treetages blokke, der lukkes om et hyggeligt gårdmiljø med legeplads og grønne områder, hvor børn leger.

Her kunne der søndag aften høres et brag, inden der kom sort røg ud af vinduerne, og folk flygtede fra deres lejligheder.

Indtil videre er der ingen anholdte. Men politiet undersøger nu de tekniske spor, der blev sikret i området efter branden og som indtil videre har fastlagt, at der var tale om en forsætlig handling.

Det fortæller politikommissær Robert Jensen fra Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Det er en meget alvorlig forbrydelse, understreger han.

Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste (EOD) og Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) arbejdede i bygningen, fra branden blev slukket og natten over, og da Ekstra Bladet igen besøgte stedet mandag aften, gik der fortsat håndværkere i opgangen.

De høje brag fik hurtigt rygterne til at gå om, at der var tale om en bombe, men mandagens efterforskning viste, at der ikke var anvendt eksplosivstoffer.

Robert Jensen fortæller tirsdag til Ekstra Bladet, at der er tale om en 'eksplosionsagtig' brand, fremkaldt af den brændbare væske, som gerningsmanden eller -mændene har hældt ud i opgangen, inden branden blev påsat.

Efter et brag kunne øjenvidner se sort røg ud af vinduerne, og opgangen er fuldstændig sodet til. Foto: Kenneth Meyer

Politikomissæren oplyser, at der vil gå et par uger, før brandafdelingen kan fastslå, hvor farlig branden potentielt kunne have været. Det kommer til at have en betydning for, hvad man kan sigte eventuelle gerningsmænd for i forbindelse med episoden.

Alle blev evakueret uden skader, men øjenvidner fortæller, at det var voldsomme scener, der mødte dem omkring klokken 21, hvor branden tog fat. Børn blev båret ud ad vinduerne, og høje flammer kunne ses inde i opgangen, mens tyk sort røg kom ud ad vinduerne.

Alle slap dog ud i behold, og brandvæsnet fik hurtigt branden nedkæmpet.

I forhold til motiv holder politiet fortsat kortene tæt til kroppen.

- Det er for tidligt at sige, om det er et målrettet angreb. Men jeg vurderer ikke, at befolkningen skal være nervøse for, at der går nogen rundt og stikker ild tilfældige steder, svarer Robert Jensen, på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvorvidt politiet kan melde ud, hvem de anser for at være mål for attentatet.

Et Loyal to Familia-medlem har kendte familierelationer i opgangen ifølge Ekstra Bladets research, og kilder med indsigt i miljøet fortæller, at branden, der havde arnested foran den lejlighed, skal tolkes som et signal til gadebanden.

Men hvem der ønsker at sende det, er altså fortsat uopklaret.

Hells Angels 'tager kraftig afstand'

B.T beskrev ligesom Ekstra Bladet mandag brandattentatets LTF-vinkel, og i den sammenhæng de sammenstød, der har været mellem LTF-medlemmer og Hells Angels i ugen op til.

Det gjaldt to overfald på Nørrebro, hvor der opstod konfrontationer mellem Loyal to Familia og mænd, der tidligere var en del af gadebanden NNV med udspring i området, men som nu er trukket i rockerveste hos Hells Angels. Tre mænd fra Loyal to Familia er fængslet i en af sagerne.

I den forbindelse har rockerklubben følt sig nødsaget til at tage til genmæle, hvilket er højst usædvanligt:

'Vi kan afkræfte, at Hells Angels MC har noget med dette at gøre, og vi vil gerne benytte lejligheden til at slå fast én gang for alle, vi tager kraftigt afstand for den slags handlinger.'

Sådan skriver Hells Angels Presse- og Jura-gruppe i en pressemeddelelse ifølge B.T.

Hells Angels Presse- og Jura-gruppe ønsker ikke at kommentere sagen yderligere overfor Ekstra Bladet.