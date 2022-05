Brandattentat på Helsingør rådhus

Mandag eftermiddag har en person angiveligt smidt en brandende genstand ind i foyeren på Helsingør rådhus. Det betød, at hele byrådet blev evakueret.

Det skriver sn.dk

– Det er dybt rystende. Nu har vi gode muligheder for, at man kan komme ind og overvære de offentlige byrådsmøder, men det må vi jo genoverveje, når sådan noget her sker, siger borgmester Benedikte Kiær (K) til mediet og tilføjer, at hun er lykkelig for, at medarbejderne på rådhuset reagerede hurtigt.

Til Helsingør Dagblad beskriver borgmesteren episoden som et brandattentat.

Hos Nordsjællands Politi kan man på nuværende tidspunkt ikke bekræfte, at der stod en person bag branden.

- Vi er p.t. massivt tilstede på Helsingør rådhus, og det kommer vi til at være i noget tid endnu, siger vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

Politiet fik anmeldelsen klokken 17.15.

- Branden blev hurtigt slukket af de ansatte på rådhuset, og der var ingen personer, der kom til skade, fortæller vagtchefen.

