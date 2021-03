Brandattentat på motorcykelforretning

Ejere beskriver, at en rude er knust og at der blev hældt benzin ind i lokalerne

En motorcykelforretning med tilhørende værksted i Søborg med speciale i Harley Davidson-maskiner har om aftenen 28. februar været udsat for ildebrand.

I den forbindelse skriver ejerne følgende på facebook:

'Som nogen af jer allerede ved, har vi i nat haft brand på matriklen. Flere personer har i tidsrummet 22.30-23.50 været inde og knuse en rude og hældt benzin ind af vinduet og derefter sat ild til. Et værksted er sat ud af drift i nogen tid, og flere mcer/materiel har lidt skade.

Politiets tekniske tjeneste har her til formiddag været på stedet og sikre bevismateriale.'

I beskeden lyder det videre:

'Det berører en masse mennesker, og vi er allesammen enormt kede af det, der er sket. Ikke sådan man har lyst til at starte 2021 sæsonen. Mcparts har alle dage været neutral grund, og det ser vi gerne fortsætte. Som værksted og butik har vi intet at gøre med folks indbyrdes uenigheder, og det har vi heller ingen intentioner om at have i fremtiden.

Vi er virkeligt skuffede over, at nogen kan finde på at sætte ild til vores lille hyggelige sted, når vi bare gerne vil bygge og servicere flotte Harleyer.'

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til ejerne, men her ønsker man ikke, at udtale sig.

Hos Vestegnens politiet fortæller vicepolitiinspektør, Charlotte Skovby, at sagen er under efterforskning og at der i den forbindelse selvfølgelig er tekniske undersøgelser, der skal fastslå brandårsag.

- Kan det trække tråde til den verserende rocker- bandekonflikt?

- Vi arbejder ud fra forskellige motiver. Af hensyn til efterforskningen ønsker jeg ikke uddybe yderligere, siger Charlotte Skovby.