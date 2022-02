Brandbil i kæmpe uheld

Op mod syv køretøjer har været involveret i et uheld med en brandbil

Op mod syv køretøjer er involveret i et større uheld med en brandbil fredag eftermiddag.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix.

- Det, vi kan glæde os over, er, at der ikke er personskade. Det er kun materiel skade, og buler kan heldigvis rettes ud igen, siger han.

En civil bilist og to brandfolk blev sendt til hospitalet til observation, men de har altså ikke pådraget sig større skader.

Det er endnu for tidligt at sige, hvad der præcist er sket, men Hovedstadens Beredskab fortalte tidligere til Ekstra Bladet, at ulykken skete, da brandbilen kørte ud i krusen ved Øster Søgade i den centrale København.

Brandbilen var på vej til en ulykke og kørte med udrykning.

Beredskabet meddelte på Twitter, at uheldet gav større trafikale udfordringer i området.