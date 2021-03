Brandbomber kastet mod testcenter: Mand løsladt

Manden, der blev anholdt for at kaste brandbomber mod et testcenter i Ballerup, er løsladt igen.

Det oplyser vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi, Torben Wittendorff, til TV2 Lorry. Politiet vil ikke kommentere yderligere.

Den nu løsladte blev sent tirsdag aften anholdt i forbindelse med et muligt brandattentat på et corona-testcenter i Ballerup.

Fra politiet lød det tidligere tirsdag, at der angiveligt var blevet kastet molotovcocktails mod centret, der er beliggende på Energivej. Der opstod dog ingen brand i testcentret.

Da personalet mødte op på arbejde tirsdag morgen, opdagede de glasskår og sod på jorden. Derfor blev politiet kaldt ud, og i første omgang blev det oplyst, at man var ude til et såkaldt mistænkeligt forhold.

Politiaktion ved testcenter: 'Situationen tages meget alvorligt'