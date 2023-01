Sagen har rystet kolleger i brandvæsenet og et helt lokalsamfund

Først var han sigtet for at have påsat 11 naturbrande i sit lokalområde. Nogle uger senere blev sigtelsen ændret til 15. Så blev tallet skruet op til 38.

Og nu er sagen vokset til ikke færre end 89 ildspåsættelser - mod en brandchef - som skal i retten.