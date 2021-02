Brandchef efter dødsbrand: Husk røgalarm

Chefen for Nordjyllands Beredskab opfordrer alle til at tjekke, om de har en røgalarm installeret i deres hjem, efter dødsbranden i nat, hvor en mor og hendes to små børn afgik ved døden

En røgalarm er en god idé at få installeret i sit hjem, så man kan blive varslet om, at der er opstået brand, inden det er for sent.

Det siger chefen for Nordjyllands Beredskab, Lars Bjørndal, til Ekstra Bladet efter den tragiske brand i nat i landsbyen Østrup i Vesthimmerland, hvor en 35-årig mor og hendes to små børn - en dreng på fire og en pige på syv - afgik ved døden.

Det var hans personale - en holdleder og fem brandmænd - som blev kaldt til branden. To røgdykkere gik som de første ind i stueetagen i det toetagers hus og fandt de tre omkomne. Siden gik al brandmandskabet i gang med at yde førstehjælp. Men det var for sent.

- En røgalarm gør godt. Den ville formentlig have kunnet have gjort en forskel også i dette tilfælde. Kulilteforgiftning er som sovemedicin. Man opdager ingenting, før det er for sent, siger Lars Bjørndal til Ekstra Bladet.

En brandtekniker og politiets teknikere arbejder stadig på brandstedet for at finde en årsag til branden. Der er heller ikke formelt angivet en dødsårsag endnu. Men ifølge brandchefen har netop manglen på røgalarmer i hjemmet været et samtaleemne under den efterfølgende debriefing for brandpersonalet.

Ejendommen er efter branden svært sodskadet. Der har egentlig ikke været så meget ild i ejendommen, fortæller brandchefen. Foto: René Schütze

Og det har været en hård omgang for brandfolkene, fortæller Lars Bjørndal. Holdlederen under nattens aktion er ansat i Nordjyllands Beredskab, mens de øvrige brandfolk er fra Falck.

- Heldigvis er det sådan, at selv om vi går og træner og øver, og at det er en del af rutinen at være forberedt, så er det stadig usædvanligt - også for os - at tre personer er døde på den måde. Det er ikke noget, brandmænd oplever så tit. Så selvfølgelig har vi også nogle procedurer, som går i gang, når sådan noget sker, siger brandchefen.

Em retsmediciner er kort før middag ankommet til Østrup og skal nu til at fastslå dødsårsagen hos de omkomne. Foto: René Schütze

I første omgang har personalet haft en såkaldt debriefing, hvor alt det skete er blevet talt igennem. Her er det ifølge brandchefen normalt, at de ansatte gør sig tanker om, hvorvidt de kunne have gjort en forskel, eller om de kunne have gjort noget anderledes.

Efter et sådant møde holdes et opfølgende møde. Hvis det skønnes nødvendigt, kontaktes en krisepsykolog.

Tyder på ulykke

Politikommissær Carsten Straszek, som leder efterforskningen, fortæller til Ekstra Bladet, at der formentlig ikke ligger en kriminel handling bag nattens dødsbrand, som blev anmeldt til alarmcentralen klokken 4.29.

- Som vi ser det, er der tale om en tragisk ulykke, siger han til Ekstra Bladet.

Carsten Straszek fortæller, at retsmediciner og brandteknikere samt kriminalteknikere nu skal undersøge omstændighederne for at se, om antagelsen også holder stik. De er kort efter klokken 12 i gang på adressen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger boede kvinden med sine børn til leje i stueetagen i huset og havde boet der i flere år, mens der boede en anden lejer på førstesalen.

Mor og to børn fundet døde efter brand