3. jan. 2023 kl. 10:28

Brandchef erkender 55 af 89 påsatte brande

Tidligere leder for Egtved Brandstation erkender langt størstedelen af de forhold om ildspåsættelse, han er sigtet for. De mest opsigtsvækkende nægter han at stå bag