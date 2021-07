Brandmænd har nu fundet 78 døde i boligblok i Miami

Redningsmandskab har nu fundet 78 omkomne i ruinerne af en sammenstyrtet boligblok i Surfside nær Miami Beach i Florida. 14 dødsofre er blevet gravet fri fredag, siger en embedsmand til Reuters.

I alt savnes endnu 62 personer, som frygtes omkommet ved ulykken.

Den 12 etager høje bygning af beton og stål styrtede delvist sammen tidligt den 24. juni.

- Det er et overvældende og hjerteskærende højt antal døde. Det berører os alle meget dybt, siger borgmesteren i Miami-Dade County, Daniella Levine Cava.

Antallet af savnede kan ændre sig, da det er muligt, at ikke alle de personer, som er opført på listerne over savnede, var i bygningen. Borgmesterkontoret i området har tidligere sagt, at myndighederne kun er helt sikre på, at der var 70 personer i blokken, da den kollapsede.

Årsagen til sammenstyrtningen er ikke fastslået. Der har været meget fokus på en rapport i 2018, som advarede om strukturelle fejl i byggeriet.

Redningsmandskab opgav først onsdag håbet om at finde overlevende i ruinerne.

- Det er med stort vemod, at jeg må fortælle, at vi har taget en ekstremt svær beslutning om at skifte fra en aktion med eftersøgning og redning til bjærgning, sagde Levine Cava.

Resterne af boligblokken blev søndag sprængt bort.

- Den kontrollerede bortsprængning skete for at kunne fortsætte søgningen efter overlevende, og inden området muligvis bliver ramt af en tropisk storm, oplyste Levine Cava.

Præsident Joe Biden besøgte i sidste uge stedet og talte med sørgende familiemedlemmer til de døde og savnede og med redningsfolkene.