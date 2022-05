Brandmand sigtet for 11 ildspåsættelser

50-årig brandmand har ifølge politiet stået bag 11 naturbrande de seneste to måneder

RETTEN I KOLDING (Ekstra Bladet): Han er egentlig ansat hos det lokale brandvæsen i Egtved mellem Vejle og Kolding, fordi han skal slukke ildebrande og medvirke til at skabe ro og tryghed for befolkningen i området.

Men ifølge Sydøstjyllands Politi gjorde en 50-årig mand det stik modsatte, da han ifølge sigtelserne mod ham 11 gange inden for knap to måneder selv satte ild til blandt andet marker, græsarealer, skov, krat og en åben container.

Ingen kom til skade ved naturbrandene, som alle er påsat i Egtved-området i perioden fra 12. marts i år og indtil mandag eftermiddag, hvor den lokale brandmand ifølge sigtelsen blev anholdt umiddelbart efter at have antændt en brand på et naturareal.

- Min klient nægter sig skyldig og ønsker ikke at udtale sig ved dagens retsmøde, sagde den sigtedes forsvarer, Sigurd Trolle, ved den åbne del af grundlovsforhøret i Retten i Kolding tirsdag formiddag.

Kort efter besluttede dommer Berit Viegaard at følge anklager Søs Bløchers begæring om dørlukning med afsæt i 'sagens karakter, det indledende stadie i efterforskningen og risikoen for, at vidner kan samstemme deres forklaringer, hvis pressen er til stede.'

Tidlig mistanke

Således nyttede hverken Ekstra Bladets eller andre mediers protest mod dørlukningen. Blandt andet med argumentet om, at der er tale om en sigtelse mod en person i en stilling, hvor omgivelserne har tillid til, at vedkommende slukker - ikke tænder - ildebrande.

Den 50-årige brandmand virkede afslappet, da han ankom til retten med en cola i den ene hånd og en pose med mad i den anden. Den lysblonde mand var iført en sort polo-shirt, blå jeans og brune sko, og han overrakte på dommerens opfordring colaen og mad-posen til en af de civilklædte betjente, der flankerede ham i retten.

Det har ikke været muligt at få oplyst, om den sigtede brandmand har været med til at slukke nogle af de ildebrande, som han ifølge politiet selv har antændt. Foto: Per Rasmussen

Mistanken mod brandmanden blev angiveligt vakt, da der blev registreret uforholdsmæssigt mange naturbrande i Egtved-området i det tidlige forår. Ifølge lokale medier har der været omkring 40 brande, og Sydøstjyllands Politi begyndte tidligt i forløbet at efterforske brandene, fordi antallet var usædvanligt og omstændighederne ligeså.

Op til seks års fængsel

Efterforskningen førte således til sigtelsen for forsætlig brandstiftelse i 11 tilfælde mod manden, der i flere år har været ansat hos det lokale brandvæsen i den lille by med knap 2500 indbyggere.

Nu risikerer han både at blive frihedsberøvet og at miste jobbet. Forsætlig brandstiftelse kan i yderste konsekvens straffes med op til seks års fængsel.

Alle brande er ifølge Sydøstjyllands Politi blevet slukket uden hverken personskade eller bygningsskade, men risikoen for spredning har været usædvanlig stor, når vejret er tørt – og især når der er tale om påsatte brande.

Den 50-årige blev i forlængelse af det tre timer lange grundlovsforhør foreløbig varetægtsfængslet i fire uger.

