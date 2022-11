Brandsag: Ligger fortsat i koma

Mens to personer fortsat ligger i koma, har brandteknikere henover et par dage undersøgt den gård på Bornholm, hvor en familie i sidste uge mistede deres 11-årige søn og bror, og hvor gården udbrændte.

I en status tirsdag siger chefpolitiinspektør Kim Munksgaard til Ekstra Bladet, at man nu afventer brandteknikernes skriftlige rapport.

- Vi har fået en indikation af, hvad der er sket, men vi vil gerne have det på skrift, før vi melder noget ud, siger han og tilføjer, at politiet forventer at have rapporten i hånden i begyndelsen af den kommende uge.

Han tilføjer dog, at der fortsat ikke er tegn på, at der er sket en forbrydelse.

Branden raserede familiens hjem ved Arsballe natten til onsdag i sidste uge. Familien består, ud over forældrene på 35 år og den 11-årige omkomne dreng, af to drenge på otte og fire år.

Fandt dreng i huset

Da den første politipatrulje kom frem, var en ambulance ankommet, og politiet traf moderen i indkørslen. Røgdykkere fandt hurtigt den 11-årige dreng omkommet inde i huset, mens faderen blev fundet stærkt forbrændt udenfor.

Chefpolitiinspektøren oplyser, at faderen i familien og den otte-årige søn fortsat er i kritisk tilstand og stadig ligger i kunstig koma.

Drengen på fire år, som i begyndelsen blev betegnet som stærkt kvæstet ved den voldsomme brand og lagt i kunstig koma, er ude af koma og i følge chefpolitiinspektøren ' i relativ god forfatning'.

Moderen var ikke fysisk kommet til skade, men var voldsomt chokeret. Familien blev fløjet til Rigshospitalet hurtigt efter branden. Mens redningsmandskab og brandfolk arbejdede på stedet om natten, løb familiens hund forvildet rundt udenfor, men det lykkedes at indfange den senere.

Har berørt mange

Branden og dens tragiske konsekvenser har berørt mange dybt og i særdeleshed på Bornholm, hvor familien, som nu har mistet alt, har en stor berøringsflade.

På sociale medier deler folk deres omsorg og medfølelse med familien.

- Lad os alle stå sammen og bede en bøn og sende positive energier og masser af kærlighed til den stakkels familie i Aarsballe, lyder det fra en ud af mange, som tilkendegiver deres sympati med familien. I mens samler familemedlemmer ind til de berørte.