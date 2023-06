Brandteknikere undersøger dødsbrand

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

En dødsbrand på Finsensvej på Frederiksberg bliver nu minutiøst undersøgt af brandspecialister, efter en 35-årig mand blev erklæret død torsdag morgen klokken 7.30.

- Vi er derude med vores brandundersøgere sammen med NKC (Nationalt Kriminalteknisk Center, red.). Vi skal finde ud af, hvad der er årsagen til branden, siger vicepolitinspektør Brian Belling fra Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet, der også tager sig af brandsager.

- Er der mistænkelige omstændigheder ved det?

- Det har vi ikke fundet endnu, men det er vi ved at undersøge. Vi er ved at samle informationer ind. Det hedder en brandstedsundersøgelse, indtil vi finder ud af, om det er et gerningssted. Der skal vi klarlægge brandårsagen for at se, om der er noget mistænkeligt i det her, siger han.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Annonce:

Da Hovedstadens Beredskab blev kaldt ud torsdag morgen klokken 6.49, lød det, at der var tale om 'kraftig ildebrand' i en lejlighed. Den ligger på anden sal, og på stedet kan man se kraftig sodsværtning på lejlighedens altan og vinduer, som også har bredt sig til lejlighederne over og under og helt om til gavlen.

Brandfolkene fik dog hurtigt ilden under kontrol.

Ekstra Bladet har tidligere været på en storstilet øvelse med brandteknikere og brandhunden Loke, hvor de skulle undersøge et 'drab', der var forsøgt camoufleret af en brand. Læs mere om det her.