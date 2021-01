Brandvæsen rykkede ud til fjernsynspejs

Det var ikke en rigtig brand, men derimod et fjernsyn, der fik brandvæsnet til at rykke ud

Billedkvaliteten på danskernes fladskærms-tv er måske blevet en anelse for god.

Det måtte Hovedstadens Beredskab sande, da brandfolk sent lørdag aften rykkede ud til en brand i en lejlighed på Rahbeks Allé på Frederiksberg i København.

Først da brandvæsnet ankom, stod det klart, at der ikke var tale om en rigtig ildebrand. Det var derimod en video, der forestillede en pejs, der blev afspillet på lejlighedens fjernsyn.

- Vi modtager et opkald til 112, og det giver anledning til, at vi rykker ud, fortæller Frederik Ryber, der er operationschef i Hovedstadens beredskab.

Snydt på video

Alarmcentralen har mulighed for at tilgå kameraet på mobiltelefonen, som opkaldet bliver foretaget fra, hvis de får tilladelse. Men heller ikke den funktion afslørede, at det ikke var en rigtig brand.

- Vi kan låne folks kamera, når de ringer ind. Og det gjorde vi også i det her tilfælde, hvor man vurderer, at den er god nok.

- Vi er blevet snydt et par gange før af biopejser og af video på fjernsynet. Det kan jo ske, siger Frederik Ryber.

Brandfolkene, der ankom parate til at bekæmpe en brand, ringede på i lejligheden, hvor beboerne hurtigt kunne afklare, at der altså ikke var tale om en brand, men et fjernsyn.

- Vi ser jo hellere, at man ringer ind en gang for meget. Nogle gange bliver vi snydt, men det er jo så, hvad der kan ske. Vi er her jo for borgerne, siger operationschefen.