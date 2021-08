Breivik vil prøveløslades nu

Den dømte norske terrorist og massemorder Anders Behring Breivik vil prøveløslades efter ti år i fængsel.

Det skriver norske VG.

Oslos anklagemyndighed er dog ikke interesseret i, at Breivik kan gå frit rundt, og de har derfor modsat sig hans ansøgning.

Der skal derfor afholdes et nyt retsmøde, der skal afgøre, om massemorderen igen kan være en fri mand.

- Anklagemyndigheden har nu vurderet, at de ikke går med til en prøveløsladelse, og de mener, at betingelserne for at holde ham indespærret stadig er til stede. Breivik vil have mig til at argumentere bedst muligt for hans prøveløsladelse, siger forsvarsadvokat Øystein Storrvik til VG.

Han ønsker ikke at vurdere, hvor realistisk prøveløsladelsen er.

Har før kæmpet med staten

I 2012 blev Breivik idømt 21 års fængsel for drabene på 77 mennesker på Utøya. Siden da har han brugt det meste af tiden i fængslet i isolation.

I sommeren 2015 stævnede han den norske stat for krænkelser af sine menneskerettigheder. Det var blandt andet på grund de lange isolationstider.

Både den norske højesteret og Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg afviste dog hans appel.

Breiviks forsvarer, Øystein Storrvik, mener dog, at der igen kan være grund til at stævne den norske stat.

- Vi har besluttet, at der kommer en civil retssag efter sagen om prøveløsladelse. Vi mener, hans menneskerettigheder bliver krænket i dag, siger han til VG.

Storrvik vurderer, at sagen om prøveløsladelse kommer til at ligge omkring nytår.