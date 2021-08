Brite anholdt i Tyskland: Var hemmelig spion for Rusland

En britisk mand, der var ansat på den britiske ambassade i Berlin, er blevet anholdt af de tyske myndigheder.

Han mistænkes for at spionere for en russisk efterretningstjeneste. Det oplyser den tyske statsanklager i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt tirsdag i Potsdam på baggrund af en arrestordre, der var udstedt 4. august. Hans hjem og arbejdsplads er blevet ransaget i forbindelse med anholdelsen.

Modtog betaling

Ifølge den tyske anklager har manden - der i pressemeddelelsen omtales som David S. - i forbindelse med sit arbejde spioneret for Rusland.

'Ved mindst én lejlighed har han videresendt dokumenter, han har modtaget i forbindelse med sit virke, til en repræsentant for en russisk efterretningstjeneste. Som modydelse for at bidrage med informationer, har den sigtede modtaget et foreløbig ukendt beløb i betaling,' skriver anklagemyndigheden.

Anholdelsen er sket på baggrund af fælles efterforskning foretaget af tyske og britiske myndigheder.

Manden vil onsdag blive stillet for en dommer, som siden skal tage stilling til, hvorvidt han skal varetægtsfængsles.

Ekstra Bladet følger sagen ...