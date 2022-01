Britisk kvinde får omstødt dom om at lyve om voldtægt i Cypern

En i dag 21-årig britisk kvinde har mandag fået omstødt en tidligere dom om at lyve om en gruppevoldtægt i Cypern i 2019.

Det skriver det britiske medie Sky News.

Kvinden blev i januar 2020 ved en cypriotisk domstol dømt for at lyve om at være blevet voldtaget af 12 israelske turister i Cypern. Den dom er mandag dog blevet annulleret af landets højesteret.

Kvinden var 19 år, da gruppevoldtægten angiveligt fandt sted i juli 2019.

Hun sagde, at hun på et hotelværelse i Cypern var blevet gruppevoldtaget af israelerne, der efterfølgende blev tilbageholdt. Israelerne var mellem 15 og 22 år gamle, skriver nyhedsbureauet AFP.

Politiet fortsatte afhøringen af kvinden i adskillige dage.

Efter ti dage underskrev hun en erklæring, hvor hun trak anklagerne tilbage, og så blev israelerne løsladt. Hun havde ikke en advokat ved sin side.

7. januar fik hun fire måneders fængsel og en bøde for at have løjet i sagen. Hun har siden da dog kæmpet for at få renset sit navn.

Ifølge aktivister, jurister og hendes advokater faldt dommen dog på et tyndt og sjusket grundlag, der ikke ydede hende retfærdighed.

Den britiskbaserede rettighedsgruppe Justice Abroad har været med til at koordinere kvindens appelsag. Gruppen glæder sig derfor også over mandagens afgørelse, siger Michael Polak fra Justice Abroad.

- Det er et tårevædet øjeblik, siger han.

- Vi har altid fastholdt, at vores klient ikke fik en retfærdig retssag, og det har højesteret i dag erklæret sig enig i, lyder det.

Da sagen oprindeligt kørte i begyndelsen af 2020 skrev AFP, at en gruppe på 50 israelske kvinder var i Cypern for at følge sagen og støtte pigen.

Det gjorde de hovedsageligt, fordi de var blevet forargede over, at de 12 israelske drenge blev modtaget som helte, da de kom hjem.