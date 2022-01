Britisk politi anholder to teenagere efter gidseltagning i USA

To teenagere er blevet anholdt i den engelske by Manchester i forbindelse med en gidseltagning, som fandt sted lørdag i en synagoge i delstaten Texas i USA.

Ifølge Greater Manchester Police blev de to personer anholdt søndag aften i den sydlige del af den britiske storby.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Teenagerne er i politiets varetægt for at blive afhørt. Deres alder og køn er ikke blevet bekræftet af politiet.

De fire personer, der blev taget som gidsler lørdag, slap fri i live. Den ene blev løsladt efter seks timer. De sidste tre blev befriet af specialstyrker efter ti timer.

Gidseltageren afgik ved døden, og han er siden blevet identificeret som værende en 44-årig britisk statsborger ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han blev dræbt i forbindelse med aktionen, der sikrede løsladelsen af de sidste tre gidsler.

Manden hævdede, at han var bror til Aafia Siddiqui, som er en dømt terrorist, har en amerikansk embedsmand udtalt til ABC News ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Siddiqui er idømt 86 år i fængsel for drabsforsøg på to amerikanske officerer i Afghanistan.

Dog har advokat Marwa Elbially, der repræsenterer Siddiqui, sagt i en udtalelse til CNN, at dette ikke er sandt.

Og derudover at Siddiquis familie fordømmer hans 'uhyrlige' gerninger, skriver Reuters.

Efter episoden fortalte specialagent hos FBI Matt DeSarno til journalister, at det menes, at manden var 'usædvanligt fokuseret på et anliggende, og det var ikke specifikt relateret til det jødiske samfund', skriver dpa.

Han tilføjede, at FBI vil fortsætte med at 'arbejde for at finde et motiv'.

USA's præsident, Joe Biden, har kaldt episoden for 'en terrorhandling'.

Præsidenten har også forklaret, at hverken ham eller justitsministeren har 'alle fakta'. Men angiveligt er påstanden ifølge Biden, at manden fik fat i våbnene på gaden.

- Han købte dem (våbnene red.), da han landede. Og det viser sig, at der tilsyneladende ikke var nogen bomber, som vi kender til.

- Han tilbragte åbenbart sin første nat på et herberg for hjemløse, har Biden udtalt.