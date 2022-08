Britisk politi har anholdt mand for skuddrab på niårig

Britisk politi har anholdt en mand, der er mistænkt for at have skudt og dræbt en niårig pige i Liverpool i forbindelse med et opgør mellem to kriminelle.

Pigens død har ført til krav om en øget politiindsats mod kriminalitet med skydevåben.

Den niårige Olivia Pratt-Korbel blev dræbt mandag aften, da en mand på flugt fra en bevæbnet mand løb ind i hendes hjem, hvorefter den bevæbnede forfølger trængte ind i huset og skød hende ved et uheld.

Den bevæbnede mand forsvandt efter drabet. Han havde også såret pigens mor og den mand, som han forfulgte.

Politiet i Liverpool appellerede tidligere på ugen til kriminelle grupper i Liverpool-området og opfordrede dem til at udlevere den mistænkte. Han blev anholdt under en politioperation torsdag aften.

Den anholdte er nu sigtet for drab og to drabsforsøg.

Manden, som var på flugt, blev såret af skud. Desuden blev Olivias mor, Cheryl, ramt et skud i håndleddet, da hun forsøgte at stoppe den mand, der under sin flugt fra pistolmanden, trængte ind i hendes hjem.

Den niårige pige stod bag sin mor og blev ramt i brystet, da hun forgæves forsøgte at lukke hoveddøren efter at have hørt skud uden for.

Manden, som flygtede, var en lokal indbrudstyv. Han blev bragt på hospitalet af venner, mens den niårige pige lå døende på gulvet.

Han er anholdt for at have brudt regler i forbindelse med udgang fra et fængsel.

Lokale indbyggere i området siger, at der ligger et opgør mellem rivaliserende bander til grund for hændelsen.