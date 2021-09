Britisk politibetjent idømt livstid for voldtægt og mord

En britisk politibetjent er torsdag blevet idømt fængsel på livstid for at kidnappe, voldtage og dræbe den 33-årige britiske kvinde Sarah Everard.

Det skriver det britiske medie Sky News.

Betjenten, 48-årige Wayne Couzens, tilstod i juli drabet på Sarah Everard. Forinden havde han indrømmet at have kidnappet og voldtaget hende.

Sagen om Everard, der blev dræbt i marts, førte til demonstrationer i London og stor omtale på de sociale medier. Her begyndte kvinder selv at dele historier om at føle sig utrygge eksempelvis på vej hjem om aftenen.

Kort efter episoden præsenterede den britiske regering en række tiltag for at styrke sikkerheden for kvinder og piger på landets gader.

Læs alt om den uhyggelige historie her.