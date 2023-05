Britisk turist dræbt af lynet på Rhodos

En britisk mand mistede tirsdag livet, efter han blev ramt af lynet.

Den fatale episode skete på den græske ø Rhodos, hvor Scott Seddon var på ferie med sin familie.

Angiveligt var den 26-årige mand i gang med at sejle på sit paddleboard ude på vandet, da lynet slog ned, fortæller en ven af familien til Mailonline.

- Jeg talte med hans far, der fortalte, at Scott var blevet dræbt af lynet. Han var oprevet, hjerteknust.

Scott Seddon, der oprindeligt stammer fra Liverpool i England, boede i Grækenland, men i forbindelse med opholdet på Rhodos, delte han en hytte med sin far og søster.

- Scott var en fantastisk fyr. Rigtig populær. Han talte græsk og elskede at være der.

Ifølge de lokale myndigheder skete lynnedslaget tirsdag ved 13.30-tiden på Agia Agathi-stranden på den østlige side af Rhodos. Hans kæreste, som var til stede på stranden filmede angiveligt den fatale episode fra stranden, men var ikke i stand til at gribe ind og redde ham.

En brasiliansk fodboldspiller, der spiller for den lokale klub, var i området, forsøgte dog at redde ham uden held.

- Pludselig hørte jeg en kvinde råbe om hjælp. Jeg skyndte mig i vandet, fik ham trukket i land og gav ham førstehjælp. På et tidspunkt blev han mere og mere blå at se på. Han forsøgte at få vejret, og jeg troede, at han ville klare den.

- Hans kæreste råbte hans navn, men så lukkede hans øjne sig pludselig, forklarer fodboldspilleren ifølge det græske medie Rodiaki.