Britt dræbt af knivstik: Bisættes i særlig kiste

Britt Kaiser Palmgren var en åben og udadvendt kvinde, der satte et stort aftryk på sine omgivelser.

Men 23. januar i år blev der sat en brat stopper for den 50-årige direktør, mor og tidligere skønhedsdronnings liv, da hun blev erklæret død, dræbt på brutal vis i Ebeltolft. Gerningsmanden var hendes tre år ældre mand, der nægter manddrab, men har erkendt vold med døden til følge.

Fredag bliver Britt Kaiser Palmgren bisat i storslåede omgivelser i Aarhus Domkirke. En bisættelse, der, helt i hendes ånd, er åben for alle, ifølge et familiemedlem.

Britt Kaiser Palmgren blev stukket ihjel med flere knivstik. Hun mindes ikke mindst for hendes gode humør og smittende latter. Privatfoto

Og det storslåede går da også igen, når man ser kisten, malet helt i blåt.

Den afdøde Britts mor Birthe Kaiser Palmgren ved den flotte blå kiste, malet af en kunstner. Foto: Ekstra Bladet

Den er malet af kunstneren Peder Munk Ravn fra Skagen. Han kendte Britt og hun så, at han havde malet en til sin kone og hun sagde til ham, at hun også gerne ville have malet sin kiste.

Han troede jo så, at han skulle stille den på lager, fordi han troede, at han selv ville dø før hende. Det fortæller afdødes mor, Birthe Kaiser Palmgren til Ekstra Bladet umiddelbart før bisættelsen går i gang.

Kunstneren troede, at den kiste skulle stå på lager længe, sådan blev det ulykkeligvist ikke. Foto: Ekstra Bladet

Om tabet af datteren siger hun: - Det er forfærdeligt. Der findes ikke ord. Vi kommer aldrig over det, aldrig. Det er klart, at vi er fuldstændig slået ud. Vores liv kan aldrig blive det samme igen.

Moderen nævner, at Britt var et ønskebarn og hendes eneste.

- Jeg har bedt til Gud om at passe på hende, og så sker der sådan nogle ting, siger hun, mens familie, venner og bekendte begynder at ankomme til kirken.

Foto: Ekstra Bladet

'Vores højtelskede datter og mor'

Dødsannoncen, der er underskrevet af Britt Kaiser Palmgrens forældre og børn, sætter også ord på den tragedie, der sluttede et liv alt for tidligt.

'Vi har på tragisk vis mistet vores højtelskede datter og mor', står der.

Denne dødsannonce er indrykket på afdøde.dk

Britt Kaiser Palmgren var direktør og ejer af Palmgren Erhvervsrengøring, et aarhusiansk firma med domicil i Risskov og med flere end 100 ansatte.

I et mindeord, der var aftalt med kvindens familie. skrev de, at hun har efterladt i stort tomrum.

– Britt Kaiser Palmgren var stolt af sin virksomhed, og hendes gode humør og smittende latter var hverdag på firmaets adresse. Britt efterlader et uendelig stort tomrum, som bliver umuligt at udfylde, står der i mindeordet.

Hun vandt som 17-årig titlen som Frøken Aarhus og så siden verden som model.

Folk tæt på parret har efter drabet fortalt Ekstra Bladet, at Britt Kaiser Palmgrens ægteskab var præget af jalousi, og at de levede lidt som 'hund og kat'.