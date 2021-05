Britta Nielsen får pensionen tilbage

Britta Nielsen får alligevel ikke beslaglagt sin pension, sådan som Københavns Byret ellers havde besluttet.

Det har Østre Landsret i dag slået fast i en kendelse, som Ekstra Bladet har fået indblik i.

Britta Nielsen er tidligere ansat i Socialministeriet og blev sidste år dømt for svindel i millionklassen.

Kendelsen har medført glæde hos Britta Nielsen:

- Helt overordnet må man konstatere, at jeg og Britta vandt, og SØIK tabte det juridiske slagsmål, siger Nielsens advokat, Jan Schneider.

- Jeg har hele tiden været af den opfattelse, at beslaglæggelsen ikke baserede sig på juridisk holdbare argumenter, tilføjer advokaten og fortsætter:

- Landsretten konkluderer, at SØIK ikke skal stilles bedre end andre kreditorer i forhold til reglerne om kreditorbeskyttelse.

- Det er selvfølgelig oplagt, at kreditorbeskyttelsen af pensionsmidler ikke kan suspenderes, bare fordi det passer SØIK eller et ministerium, som føler sig forurettet, og derfor ærgrer det mig også, at at der skulle bruges så store ressourcer på den sag, siger advokaten.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Britta Nielsen blev dømt tilbage i februar 2020. Se afsigelsen her: