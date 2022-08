Har du billeder fra kollapset? Så send dem ind til vores tipindbakke 1224@eb.dk

Norsk politi melder på Twitter, at en bro ved navn Tretten Bro er kollapset i Gudbrandsdalen.

Vagtchef ved norsk indlands politidistrikt Bård Einar Hoft fortæller til VG, at en lastbil og personbil derfor er havnet i vandet.

Det er ukendt, hvor mange personer der er involveret i kollapset, og om der er personskader.

Norsk Politi oplyser klokken 08:20 til VG, at der er redegjort for personerne i køretøjerne, og at de er i god behold.

Politiet kan dog ikke udelukke, at der er andre personer i vandet.

Politiet oplyser yderligere, at alt tilgængeligt redningspersonale er sendt til stedet, og at der samtidig er tilkaldt redningshelikopter.

Det er for tidligt at sige noget om årsagen til kollapset.

Vejen er spærret i begge retninger, og politiet opfordrer folk til at køre andre veje.

Norsk politi fik besked om hændelsen omkring klokken 7.40 mandag morgen.

Tretten bro erstattede i 2012 en gammel stålbindingsbro fra 1895, som kun havde en kørebane.

Tretten bro var før kollapset en 148 meter lang bindingsbro i træ.

Broen er af samme konstruktion, som en tilsvarende bro, der styrede sammen i byen Sjoa i Norge i 2016.

Opdateres ...