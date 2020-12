Bro påkørt af kranbil: Skal skæres i stykker og fjernes

En bro ved Roskilde Universitet er kollapset, efter en kran har påkørt den.

Det bekræfter politiet over for Ekstra Bladet.

- Broen er påkørt af en kran, lyder det kortfattet fra Henrik Olesen, vagtchef, Midt- og Vestsjællands Politi.

Der er tale om en gangbro, der løber hen over Trekroner Allé, som er en større vej lidt uden for Roskilde.

Artiklen fortsætter...

Foto: Per Rasmussen

Tusindvis af fodgængere

For tiden er der lukket ned for det meste fysiske undervisning på Roskilde Universitet.

Men under normale omstændigheder passerer flere tusinde ansatte og studerende broen, når de går mellem Trekroner Station og universitetet.

Når togene ankommer fra København og Roskilde, går der ofte store grupper af studerende hen over broen samtidig.

Kæmpe brag

- Vi er ved at få skiftet vinduer i ejendommen, og pludselig lød der et kæmpe brag. Jeg løb ud på altanen, for jeg troede, de havde tabt vinduerne, fortæller Elisabeth Nielsen, der bor lige ved siden af gangbroen og ejer forretningen Titteboo.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Privat

Chauffør kørt væk

Men det var ikke vinduerne, der gav det store brag. Det var i stedet en kranbil, der var stødt mod broen.

- Jeg går over den bro flere gange om dagen med min hund. Det er jo helt vildt tilfældigt, når sådan noget sker, siger hun.

Hun fortæller, at læger fra det lokale lægehus i Trekroner blev tilkaldt, og at føreren af kranbilen nu er blevet kørt væk fra stedet med ambulance.

- Jeg håber bare, at ingen er kommet til skade, siger Elisabeth Nielsen.

Ingen tilskadekomne

Og det er der ikke forsikrer vagtchef Henrik Olesen kort før klokken 15:

- Der er ingen, som er kommet til skade. Men vejen vil være lukket lang tid endnu - nok hele aftenen. Broen skal skæres i stykker og fjernes, siger han.