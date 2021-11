Bro spærret efter uheld: Kvinde hastet på hospitalet

Efter et uheld på Siøsundbroen er trafikken spærret til og fra Langeland. Politiet dirigerer lige nu trafikken. En kvinde er hastet på hospitalet

Der er sket et uheld på Siøsundbroen, når man kører mod Siø og Langeland, og på nuværende tidspunkt er der spærret i begge retninger.

- Der er to biler, som kørt ind i hinanden. Vi arbejder på stedet lige nu, og der er ikke så meget mere, jeg kan sige, andet end der er total spærret lige nu, siger vagtchef Steen Nyland fra Fyns Politi til Ekstra Bladet.

Hvor længe der regnes med at forblive spærret, kan vagtchefen ikke oplyse noget om. Han kan heller ikke sige noget om, hvad tilstanden på de involverede er, eller hvor mange der er indblandet.

Ifølge Fyns Amts Avis er en kvinde blevet hastet på hospitalet med ambulance. Hendes tilstand beskrives som 'svært tilskadekommen'.

Mediet skriver også, at politiet begyndte at dirigere trafik over broen klokken 20.00.

Ifølge Vejdirektoratet forventes vejen at være genåbnet tidligst klokken 21.30.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 18.33.