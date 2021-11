Brød ind på kollegium: Mand tiltalt for serie-overgreb

En nu varetægtsfængslet 25-årig mand voldtog efter anklagerens mening to unge kvinder og gik ellers fra værelse til værelse på et kendt kollegium i sin natlige jagt på sex. Inspektør mener, det må 'have slået klik'

'Jeg vil gerne kneppe dig.'

Det skal en nu voldtægts-tiltalt og varetægtsfængslet 25-årig mand have sagt til en ung kvinde, da han natten til lørdag 22. maj i år skaffede sig adgang til Egmont H. Petersens Kollegium i København.

På et værelse overfaldt han en sovende kvinde, tog sit eget tøj af og forsøgte at holde hende fast. Kvinden vågnede og sagde 'stop' og 'lad være' og gjorde fysisk modstand.

Men manden er tiltalt for alligevel at have gennemført voldtægt uden fuldbyrdet samleje ved at forgribe sig på hendes kønsdele.

Det fremgår af det fem sider lange anklageskrift mod den unge københavner, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, og som danner grundlag for en nævningesag med ikke færre end 19 strafbare forhold over fem retsdage i februar og marts 2022.

Manden nægter sig skyldig.

Gik fra værelse til værelse

Han er tiltalt for i løbet af op til tre timer helt bogstaveligt at være gået fra værelse til værelse i sin jagt på seksuel tilfredsstillelse.

På sin vej igennem kollegiets tre bygninger skal han efter politiets opfattelse have voldtaget to kvinder, hvoraf den ene skulle have været udsat for 'hårdt samleje'.

Han er desuden tiltalt for at have krænket fem andre i et udtrykkeligt forsøg på at få sex og for at have krænket yderligere fem beboeres 'husfred', før han igen trak sig tilbage.

Politiet anholdt få timer senere manden, der ikke var beboer på kollegiet, og han har siden været varetægtsfængslet, mens Københavns Politi har føjet i alt ti kvinder og to mænd til listen af forurettede studerende.

Den kvinde, som anmeldte manden for fuldbyrdet voldtægt, har forklaret, at hun stadigvæk sov, mens han klædte hende af. Han er tiltalt for at fortsætte, selvom hun bad ham stoppe, og for at have udnyttet sin kropsvægt til at holde hende nede.

Bad ham om at stoppe

Kvinden i det andet voldtægtsforhold lykkedes til sidst med at skubbe manden væk.

I mængden af blufærdighedskrænkelser, han er tiltalt for, skiller et forhold sig ud ved, at den nøgne kvinde i et værelse, han brød ind i, 'skreg to gange'. Det gjorde hun ifølge anklageskriftet, da manden nægtede at forlade værelset på hendes opfordring.

En anden kvinde, der ufrivilligt skal have fået besøg af den tilsyneladende seksuelt opstemte mand, viste sig ikke at være alene. Hendes kæreste lå også i sengen og lykkedes med at få manden til at gå.

I de fem sager om husfredskrænkelser lykkedes det ifølge anklageskriftet af forskellige grunde ikke manden at få adgang.

Egmont-kollegiet har aflåste døre og professionelle vagter, som afviser folk, hvis de ikke har en aftale med en af beboerne. Det er stadigvæk uklart, hvordan det tilsyneladende lykkedes den nu tiltalte mand at sætte sig ud over sikkerhedsforanstaltningerne.

Ekstra Bladet har været i kontakt med politiets anklager og mandens forsvarer. Ingen af dem ønsker at udtale sig.

Kollegie-inspektør: Det må have slået klik

Overgrebs-sagen fylder stadigvæk meget hos Egmont H. Petersens beboere og har også kastet sikkerhedsmæssige forbedringer af sig. Det fortæller kollegiets inspektør, Sejr Tindbæk.

- Det var en stor forskrækkelse med den fyr, og det er stadigvæk noget, man taler om. Det gode er, at folk nu er endnu mere opmærksomme på at holde opsyn med gæster og med hinanden, siger Sejr Tindbæk, som efter den nu tiltalte mands anholdelse sagde til Ekstra Bladet, at en del beboere var utrygge i tiden efter forulempelserne.

En yderdør til de tre bygninger er som en konsekvens af overgrebene blevet forsynet med en alarm, der ringer, hvis den ikke lukkes i. Desuden vil den åbne have ud mod Nørre Allé til foråret blive lukket af med døre og porte og skilte, som signalerer, at der ikke er fri adgang.

Inspektørens teori

Overgrebsmanden sikrede sig adgang i forbindelse med en fest på kollegiet, som indebar, at alarmsystemet var slået fra, og at der udelukkende var vagtmænd.

- Hvordan lykkedes det ham at komme forbi vagterne?

- Det har vi ikke forsket nærmere i. Min teori er, at ingen i første omgang havde mistanke til fyren, som så måske har sejlet rundt og taget nogle stoffer, der kan have fået ham til at tro, at alt kunne lade sig gøre. Hans opførsel var jo helt ved siden af. Det må have slået klik for ham, siger Sejr Tindbæk.

