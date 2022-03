Brødre anklaget for bestialsk plan: Offer ville hellere dø

Et tidligere overfald spiller central rolle i sag, hvor fire brødre risikerer at blive udvist for forsøg på at torturere en ung mand

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Fem mænd i alderen 19-26 år, hvoraf fire er brødre, var fredag endnu engang på anklagebænken ved Københavns Byret, hvor deres skæbne snart skal forsegles.

De var alle pænt klædt, og det sorte hår var sat, mens de hørte anklageren dokumentere deres færden 19. maj 2021, inden de ifølge tiltalerne mod dem, frihedsberøvede en ung mand med den hensigt at køre ham til Vestskoven i Albertslund.

Ifølge anklageskriftet ville de her blandt andet voldtage offeret med en flaske, knuse hans knæskaller og stikke ham, så han blev handicappet, mens de filmede overgrebet.

Kastede sig ud af bil

En skæbne som offeret, en ung mand i 20'erne, ved et tidligere retsmøde forklarede, at han blev truet med, da han sad i en bil på Amagermotorvejen sammen med to af de tiltalte brødre og endnu en bil med de resterende tiltalte fulgte efter.

Han valgte derfor at kaste sig ud af bilen, der kørte med høj fart.

- Jeg valgte at springe af frygt. Frygt for mit liv. Af frygt for, at jeg aldrig kom hjem igen. At jeg om to dage ville blive fundet i en skov af en forbipasserende. Jeg ville hellere dø end at opleve det, forklarede han ifølge B.T fra vidneskranken.

Han slap på mirakuløs vis uskadt og kunne søge hjælp.

Mødtes i Field's

Anklageren fremlagde fredag overvågningsbilleder fra træningscenteret SATS i Field's hvor man kunne se den 24-årige af de tiltalte brødre afslappet forlade centeret med det påståede offer, inden den dramatiske afslutning.

Den 24-årige forklarede under første retsdag, at han i SATS genkendte offeret som familiemedlem til en, der stod bag et tidligere voldsomt overfald på sin 26-årige storebror, og han fortalte derfor offeret, at han blot ville snakke med ham i håb om, at der kunne komme fred mellem de to familier.

Derfor fik han ham til at give et lift.

Fra SATS gik turen til parkeringskælderen, inden alle de tiltalte og offeret mødtes foran Royal Arena, og derefter kørte ud på motorvejen i de to biler.

Den 24-årige erkendte, at der kom en lidt ophidset stemning i bilen, da han påtalte det tidligere overfald på sin storebror, men den 24-årige påstod hårdnakket, at der ingen onde hensigter var med køreturen.

- Jeg var meget overrasket over, at han hoppede ud. Jeg var chokeret, forklarede han, og nægtede sig ligesom sine medtiltalte skyldige i alle anklagerne.

Tiltalt var offer

Det tidligere overfald på den ældste bror der også er tiltalt, har igennem retssagen spillet en central rolle, og en video filmet af gerningsmændene, der viser det grove overfald, blev allerede afspillet på første retsdag for lukkede døre med henvisning til videoens ydmygende indhold.

Som afslutning på fredagens retsdag, der var præget af tekniske problemer og forsinkelser, henledte anklager Luca Kowenicki rettens opmærksomhed på en dom fra 2021, hvor en person blev dømt halvandet års fængsel for netop det overfald.

Inden anklageren fredag nåede at læse dommen op som sidste del af bevisførslen, protesterede Jane Ranum, forsvarsadvokat for den ældste bror, der dengang var offer, mod at det blev læst højt.

Så for at undgå at den tiltalte blev krænket af, at hans tidligere pinsler skulle udpensles i retssalen, endte anklageren med noget usædvanligt blot at opfordre domsmandsretten til at læse dommen for sig selv.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i domsbogen, men vælger ligeledes at afstå fra at beskrive overfaldet i detaljer. Det fremgår dog, at det ikke er offeret i dennes sags familiemedlem, der er dømt for overfaldet, hvor kun en ud af 7-8 gerningsmænd blev identificeret og dømt.

Kræves udvist

Efter planen skulle der falde dom i næste uge.

Hvis retten vælger at følge anklagerens udvisningspåstand, vil alle fire brødre i alderen 19-26 år blive udvist. Den ældste for bestandigt, og de tre andre med indrejseforbud i tolv år.

Ekstra Bladet følger sagen.