Brødre sigtet: Trio ville torturere offer

25-årig mand sigtet og varetægtsfængslet for at ville torturere offer og gøre ham handicappet, mens det blev filmet. Hans to brødre er allerede anholdt

En ung mand blev opsøgt på Royal Arenas parkeringplads 19. maj i år omkring kl. 22.00, udsat for vold og tvunget ind i en bil.

På motorvejen mod Vestskoven i Albertslund lykkedes det offeret at undslippe, hvad der skulle have været endt som et ydmygende torturorgie.

Det er i hvert fald anklagemyndigheden påstand, fremgår det af sigtelserne mod en 25-årig mand, der torsdag blev fremstillet i dommervagten og varetægtsfængslet i 22 dage.

Tredje bror anholdt

Den 25-årige er den tredje anholdte i sagen. Hans to yngre brødre på 24 og 21 år blev mandag sigtet og varetægtsfængslet for at tage del i kidnapningen.

Brødrene er alle sigtede for vold, ulovlig tvang, frihedsberøvelse og vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter. De nægter sig skyldige.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, og derfor er Ekstra Bladet afskåret indblik i, hvilken vold offeret blev udsat for. Men af sigtelsen fremgår det, at brødrene og minimum endnu en ukendt gerningsmand havde planer om at stikke en flaske i offerets anus, brække hans knæskaller, stikke ham med stikvåben med den hensigt at gøre ham handikappet og urinere på ham, mens det blev filmet.

Ifølge sigtelsen mislykkedes gerningsmændenes forehavende, fordi offeret hoppede ud af bilen, der kørte med høj hastighed på motorvejen.

Ukendt motiv

Efterforskningsleder ved Københavns Politi Knud Hvass oplyste efter de første anholdelser i sagen, at der ikke umiddelbart var tegn på, at hændelsen var banderelateret.

Han kunne dog ikke komme nærmere ind på, hvorvidt de anholdte i sagen er bandemedlemmer eller hvad motivet for kidnapningen er med henvisning til, at grundlovsforhøret var bag lukkede døre.

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip