Brokollaps: Det er helt uvirkeligt

En bro over Gudbrandsdalen i Øyer kommune i Norge er styrtet sammen mandag morgen. En lastbil og personbil er faldet i vandet

- Det er helt katastrofalt, helt uvirkeligt, det er jo en ret ny bro.

Sådan lyder det fra ordfører i Øyer kommune, Jon Halvor Midtmageli, til Dagbladet.no.

Han er mandag morgen på ulykkestedet, hvor broen ved navn Tretten bro er kollapset.

En lastbil og personbil er faldet i vandet i forbindelse med kollapset, men personerne er nu i god behold.

Norsk politi oplyser dog, at de ikke kan udelukke, at der er andre personer i vandet.

- Jeg står her og ser på det nu. Broen er helt ødelagt, alt er ramlet ned, fortæller Jon Halvor Midtmageli.

Kunne have gået frygteligt galt

Til VG fortæller ordføreren, at broen bliver brugt af børn på vej til skole.

- Det var det første jeg tænkte på, fordi det i dag er første skoledag, og det derfor kunne have gået så frygtelig galt, siger Jon Halvor Midtmagel.

Øjenvidne så det hele

Øjenvidnet Philip Ekeli, som er bosat i byen Tretten, fortæller til VG, at han næsten hver dag kører over broen. Og det var derfor noget af et chok, han fik sig mandag morgen.

- Hele broen var styrtet sammen og støvskyerne stod op. Jeg så på den anden side, at der var folk på vej ud af en personbil, men det var frygteligt at tænke på, hvad der kunne være sket under vandet.

Philip Ekeli fortæller videre, at der er meget trafik, som kører over broen. Der ligger blandt andet en fabrik på den side af broen, hvor han selv bor.

- Jeg havde ikke regnet med, at se dette en mandag morgen.