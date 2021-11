Bror til knivstukket rapper: Han er død

Du kommer et bedre sted nu, skriver Marco Rahim, som også er rapper, men hospital afviser overfor politiet, at den unge mand er erklæret død

Den 18-årige rapper Milan Rahim er afgået ved døden, efter at han søndag eftermiddag blev såret af knivstik i Taastrup.

Det skriver hans bror Marco Rahim på Instagram.

'Du var det bedste menneske med det reneste hjerte. Ved du kommer et bedre sted nu ligemeget hvad,' lyder det blandt andet et opslag, som broderen har lagt op tirsdag eftermiddag.

Københavns Vestegns Politi har her til eftermiddag dog været i kontakt med hospitalet, der oplyser, at den unge mand endnu ikke er erklæret død.

Ekstra Bladet forsøger at få uddybende oplysninger fra den afdødes familie.

Den 18-årige mand blev erklæret hjernedød efter søndag eftermiddag at være blevet såret af knivstik. Nu er han død. Foto: Kenneth Meyer

Marco Rahim er selv kendt fra rappermiljøet. Han har udgivet en sang med musikstjernen Branco og har 12.000 følgere på Instagram.

Politiet holder kortene tæt til kroppen om den blodige begivenhed, der udspillede sig søndag ved højlys dag på Cederlunden.

- Vi efterforsker i bred retning, fordi vi gerne vil have overblik over alt, hvad der er sket. Vi vil selvfølgelig gerne have hjælp fra folk, der har set noget, sagde politikommissær Søren Andersen, før meldingen om dødsfaldet blev offentliggjort på Instagram.

Efter knivstikkerierne i Taastrup søndag afspærrede politiet et stort område i søgen efter spor, hvor blandt andet hunde indgik. Foto: Kenneth Meyer

På gerningsstedet i Cederlunden var der tirsdag eftermiddag tydelige spor efter de voldsomme knivstikkerier, hvor flere blev alvorligt såret.

At dømme efter blodsporene ved gerningsstedet, søgte en såret tilflugt under trappen her. Foto: Kenneth Meyer

Et blodspor førte om bag et stakit under en trappe, hvor en 21-årig mand tilsyneladende har søgt tilflugt midt i et beboelseskvarter.

Den 21-årige, som selv er såret af knivstik, er sammen med en 22-årig sigtet for drabsforsøg ved at have stukket den unge rapper i hjerte og lunge. Det er sket ud for Cederlunden 65.

En 17-årig mand er sigtet for at have stukket den 21-årige i hoved og på kroppen i forening med endnu ukendte gerningsmænd. Det skete ud for nr 45. Alle nægter sig skyldige.

I går blev to af de unge fremstillet i grundlovsforhør i retten i Glostrup. De blev varetægtsfængslet foreløbig til den 10. december. Den 21-årige, der selv er såret, skal for en dommer så straks, han vurderes rask nok til det.

Beboere hørte råb

Ingen beboere i området havde tirsdag eftermiddag synderligt lyst til at fortælle om, hvad de oplevede søndag, men oplyste til Ekstra Bladet, at der jævnligt foregår skjulte aktiviteter på Torstorp Skoles parkeringsplads, der ligger lige bag Cederlunden.

Blandt de beboere, der havde ringet efter hjælp, da det gik op for dem, hvad der var sket lige ude foran deres hoveddøre, kunne ingen gengive et hændelsesforløb, da Ekstra Bladets udsendte traf dem på stedet. De havde efter eget udsagn først havde kigget ud, efter de havde hørt råben udenfor, og flere efter alt at dømme allerede var såret i blodbadet.

Det fik flere beboere til at ile til stedet for at hjælpe de sårede.

Politiet var talstærkt til stede søndag efter de dramatiske begivenheder. Foto: Kenneth Meyer

