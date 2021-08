Bror til livstidsdømt: - Søren har to sider

Broren er blevet overbevist om Søren Elo Pedersens uskyld i to brutale drab. Dommen er anket

Søren Elo Pedersen er en todelt person med en mørk og en lys side.

Den mørke side flirter med det farlige, går ikke af vejen for at uddele tæsk, hvis han synes, at det er på sin plads, og hænger ud med nogle uheldige venner.