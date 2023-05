Brud dræbt på bryllupsdagen: Enkemand lægger sag an

Efter en dødsulykke, som forvandlede et bryllup til en ond drøm, lægger gommen sag an mod en spritbilist og en række lokale udskænkningssteder

Et bryllup udviklede sig til et sandt mareridt, da brudeparret, mens de var ved at forlade festen i en golfbil, blev torpederet bagfra af en spritbillist.

Bruden, 34-årige Samantha 'Sam' Hutchinson, blev dræbt, mens gommen, Aric Hutchinson, blev alvorligt kvæstet. To af gommens familiemedlemmer, som også sad i golfbilen, blev ligeledes skadet i ulykken.

Det er tre uger siden den forfærdelige ulykke fandt sted i delstaten South Carolina, og nu har enkemanden lagt sag an mod både spritbilisten og en række lokale udskænkningssteder.

Det skriver CNN.

Spritbilist på pubcrawl

Ifølge søgsmålet havde spritbilisten, 25-årige Jamie Lee Komoroski, inden ulykken været på en form for pubcrawl, hvor hun besøgte en række lokale udskænkningssteder.

'På trods af at hun var mærkbart og synligt beruset på hver af disse etablissementer, fortsatte Jaime Komoroski med at blive serveret, udskænket og/eller tilladt at indtage yderligere alkohol på hver af dem,' hedder det i søgsmålet.

Videre lyder det, at stederne har et ansvar for at afvise udskænkning, hvis en person er tydeligt beruset.

Den 25-årige Jamie Lee Komoroski er nu sigtet i sagen. Foto: Charleston Sheriff Office

Tårnhøj promille

Blodprøver fra den 25-årige Komoroski har efterfølgende vist, at hendes promille var tre gange over det tilladte.

Efter søgsmålet har hendes advokat, Chris Gramiccioni, i en udtalelse bedt om, at man lader retten gå sin gang.

'Vi kan ikke begynde at forstå, hvad familierne går igennem og tilbyder vores dybeste sympati. Vi beder blot om, at der ikke kommer en forhastet dom. Vores retssystem er baseret på principper om retfærdighed og barmhjertighed, og det er her, alle kendsgerningerne vil komme frem,' kommenterer advokaten.