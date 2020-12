Brud på corona-regler: Politiet rykkede ud til fest i rockerklub

Fest i rockerklub blev afsløret - 34 gæster bortvist og kan se frem til bøder for brud på coronaforbud

34 personer var fredag aften samlet til fest Hells Angels' klubhus på Svanevej 5 i Københavns Nordvestkvarter.

Det bekræfter politiinspektør fra Københavns Politi Rasmus Skovsgaard over for Ekstra bladet.

- Vi får en anmeldelse om, at der foregår en fest eller en julefrokost i et foreningslokale på Svanevej, oplyser politiinspektøren.

Politiet ankom til lokalet på Svanevej omkring 21.30 fredag aften, hvor fandt 34 festende personer i klubhuset.

De 34 personer, som deltog i festen, er alle sigtet for at bryde forsamlingsforbuddet, da festlighederne foregik i et foreningslokale, fortæller han videre.

- De blev bortvist fra lokalet, og det foregik stille og roligt, siger Rasmus Skovsgaard.

Får bøde for brud på forsamlingsforbud

Festdeltagerne kan alle forvente at modtage en bøde, som i formentligt vil blive på 2500 kroner for at overtræde forsamlingsforbuddet.

På grund af coronaudbruddet er det som udgangspunkt ikke tilladt at være samlet mere end ti personer på offentlige steder og i fest- og foreningslokaler.

I Hells Angels er man ellers bekendt med corona-reglerne, og man er godt klar over, at man risikerer bøder, hvis man bryder reglerne.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Hells Angels rykkede et vigtigt møde til Sverige for derved at undgå de stramme danske corona-regler.

Det var på dette møde, at man skulle drøfte rockerveteranen Jørn Jønke Nielsens fremtid i klubben. Og det var her, man besluttede, at suspendere Jørn Jønke Nielsen.

