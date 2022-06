Politi og brandvæsnet arbejder på stedet, lyder det over middag

Opdateret klokken 13.02: Bruddet er nu ordnet, meddeler Politi.

Onsdag ved middagstid er der sket et brud på en gasledning ved Roskildevej og Præstevej i Benløse

Bruddet betyder, at politi og brandvæsnet er fremme og arbejder på stedet.

Her er de omkringliggende boliger også i gang med at blive evakueret, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i et tweet.

'Vi anmoder om, at folk ikke søger til området', skriver politikredsen videre.